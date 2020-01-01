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Веб-камеры
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream

Веб-камера Logitech C922 Pro Stream

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Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 37199
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
8 990₽
107
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О товаре

Веб-камера Logitech® C922 Pro Stream

Предназначена для пользователей, которые часто работают с потоковым видео. Она обеспечивает потоковую трансляцию динамичного видео высокого качества в формате HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

  • Высокая частота кадров (60 кадров в секунду) в разрешении 720p позволяет транслировать потоковое видео без задержек и искажений.
  • Автофокусировка и коррекция освещения позволяют адаптироваться к полумраку, миганию электрических ламп или свету от множества компьютерных мониторов, обеспечивая стабильно высокую четкость.
  • Два микрофона с каждой стороны объектива улавливают естественное звучание.
  • Настольный штатив веб-камеры C922 может регулироваться по высоте до 18,5 см. Это позволяет подобрать наиболее выгодный ракурс для съемки.

В комплект веб-камеры входит бесплатная премиум-лицензия на XSplit сроком на 3 месяца.Неизменно превосходное качество видеозаписи. Видеотрансляции без задержек и искажений. Резкое видеоизображение высокой четкости в любых условиях. Естественное звучание при видовызовах или записи видео. Регулируемый настольный штатив с шарнирным креплением. Максимальная высота — 18,5 см.

Характеристики
Разрешение (видео)
1920x1080
Количество мегапикселей
2 Mpx
Разрешение (фото)
1920x1080
Матрица
н/д
Максимальная частота кадров, Гц
60
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Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
7 490₽
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Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
7 490₽

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В наличии
В наличии
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа