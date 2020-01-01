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Веб-камера Logitech® C922 Pro Stream

Предназначена для пользователей, которые часто работают с потоковым видео. Она обеспечивает потоковую трансляцию динамичного видео высокого качества в формате HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Высокая частота кадров (60 кадров в секунду) в разрешении 720p позволяет транслировать потоковое видео без задержек и искажений.

позволяет транслировать потоковое видео без задержек и искажений. Автофокусировка и коррекция освещения позволяют адаптироваться к полумраку, миганию электрических ламп или свету от множества компьютерных мониторов, обеспечивая стабильно высокую четкость.

и освещения позволяют адаптироваться к полумраку, миганию электрических ламп или свету от множества компьютерных мониторов, обеспечивая стабильно высокую четкость. Два микрофона с каждой стороны объектива улавливают естественное звучание.

с каждой стороны объектива улавливают естественное звучание. Настольный штатив веб-камеры C922 может регулироваться по высоте до 18,5 см. Это позволяет подобрать наиболее выгодный ракурс для съемки.

В комплект веб-камеры входит бесплатная премиум-лицензия на XSplit сроком на 3 месяца.Неизменно превосходное качество видеозаписи. Видеотрансляции без задержек и искажений. Резкое видеоизображение высокой четкости в любых условиях. Естественное звучание при видовызовах или записи видео. Регулируемый настольный штатив с шарнирным креплением. Максимальная высота — 18,5 см.