Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
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Веб-камера Logitech® C922 Pro Stream
Предназначена для пользователей, которые часто работают с потоковым видео. Она обеспечивает потоковую трансляцию динамичного видео высокого качества в формате HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.
- Высокая частота кадров (60 кадров в секунду) в разрешении 720p позволяет транслировать потоковое видео без задержек и искажений.
- Автофокусировка и коррекция освещения позволяют адаптироваться к полумраку, миганию электрических ламп или свету от множества компьютерных мониторов, обеспечивая стабильно высокую четкость.
- Два микрофона с каждой стороны объектива улавливают естественное звучание.
- Настольный штатив веб-камеры C922 может регулироваться по высоте до 18,5 см. Это позволяет подобрать наиболее выгодный ракурс для съемки.
В комплект веб-камеры входит бесплатная премиум-лицензия на XSplit сроком на 3 месяца.Неизменно превосходное качество видеозаписи. Видеотрансляции без задержек и искажений. Резкое видеоизображение высокой четкости в любых условиях. Естественное звучание при видовызовах или записи видео. Регулируемый настольный штатив с шарнирным креплением. Максимальная высота — 18,5 см.
- Разрешение (видео)
- 1920x1080
- Количество мегапикселей
- 2 Mpx
- Разрешение (фото)
- 1920x1080
- Матрица
- н/д
- Максимальная частота кадров, Гц
- 60
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