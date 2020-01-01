Веб-камера Logitech HD Webcam C930e
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Код товара: 3693
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
мало
мало
11 990₽
143
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О товаре
3 МП, 1920x1080, USB 2.0, автофокус, микрофон
Характеристики
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- Разрешение (видео)
- 1920x1080
- Количество мегапикселей
- 2 Mpx
- Матрица
- 3 млн пикс., CMOS
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
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