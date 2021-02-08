Веб-камера Logitech HD Webcam C270

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Периферийные устройства
Веб-камеры
Веб-камера Logitech HD Webcam C270

Веб-камера Logitech HD Webcam C270

1 отзыв
Наведите на фотографию для увеличения
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Веб-камера Logitech HD Webcam C270
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 35843
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
1 790₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре

Позволяет совершать видеовызовы в широкоформатном разрешении высокой четкости 720p и обеспечивает четкое изображение. Камера автоматически адаптируется к условиям освещения, и вы получите яркую картинку даже в полумраке. Микрофон с шумоподавлением обеспечивает четкую передачу речи даже в шумном окружении. Компактная, удобная и регулируемая веб-камера выводит видеосвязь на новый уровень, позволяя записывать видеоролики в формате высокой четкости и размещать их в любимых социальных сетях. Вы можете надежно прикрепить ее к монитору при помощи универсального крепления либо поставить на полку или стол.

  • Видеосвязь с широкоформатным изображением в разрешении HD 720p — четкая картинка при видеовызовах в ваших любимых приложениях, например Skype™
  • Встроенный микрофон с шумоподавлением — четкая передача речи даже в шумном окружении.  
  • Адаптация к условиям освещения  — яркая картинка даже при тусклом освещении. 
  • Универсальное крепление  — прикрепите веб-камеру к монитору или поставьте на полку.

Веб-камера с гибкими возможностями, превышающими возможности встроенных камер. Эта компактная, удобная и регулируемая камера выводит видеосвязь на новый уровень

Характеристики
Разрешение (видео)
1280x720
Количество мегапикселей
1.3 Mpx
Разрешение (фото)
1280x720
Матрица
CMOS
Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
3 млн пикс.
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

О
О
Омаргаджи
8 февраля 2021
Хорошо
Достоинства
Хорошая камера , снимает в разрешении 720р . Подключается через USB шнур к компьютеру или ноутбуку . Также небольшое время отклика . Удобно крепить на монитор . Также присутствует отличнейший динамик с качеством звука более 360 мс .
Недостатки
Не выявил .
Комментарии
Отличный товар , рекомендую к покупке , я не бот покупал его с компьютером :)
Ответить
0 0
О
Омаргаджи
8 февраля 2021
Хорошо
Достоинства
Хорошая камера , снимает в разрешении 720р . Подключается через USB шнур к компьютеру или ноутбуку . Также небольшое время отклика . Удобно крепить на монитор . Также присутствует отличнейший динамик с качеством звука более 360 мс .
Недостатки
Не выявил .
Комментарии
Отличный товар , рекомендую к покупке , я не бот покупал его с компьютером :)
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Веб-камера Logitech C270
1 790₽
Веб-камера Logitech C270
Веб-камера Logitech C270
Веб-камера Logitech C270
1 790₽
Вопросы и ответы
N
Nabi
6 июня 2020
Могу ли я сам приехать и забрать камеру? Нужна срочно.
1 Ответить
0 0
М
Мусали Генжеханов
06.06.2020 00:24:57
С 9 утра можете подойти в магазины в г.Махачкала, Хасавюрт, Дербент
Ответить
0 0
N
Nabi
6 июня 2020
Могу ли я сам приехать и забрать камеру? Нужна срочно.
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
1 790₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа