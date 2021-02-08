Веб-камера Logitech HD Webcam C270

О товаре

Позволяет совершать видеовызовы в широкоформатном разрешении высокой четкости 720p и обеспечивает четкое изображение. Камера автоматически адаптируется к условиям освещения, и вы получите яркую картинку даже в полумраке. Микрофон с шумоподавлением обеспечивает четкую передачу речи даже в шумном окружении. Компактная, удобная и регулируемая веб-камера выводит видеосвязь на новый уровень, позволяя записывать видеоролики в формате высокой четкости и размещать их в любимых социальных сетях. Вы можете надежно прикрепить ее к монитору при помощи универсального крепления либо поставить на полку или стол.

Видеосвязь с широкоформатным изображением в разрешении HD 720p — четкая картинка при видеовызовах в ваших любимых приложениях, например Skype™

— четкая картинка при видеовызовах в ваших любимых приложениях, например Skype™ Встроенный микрофон с шумоподавлением — четкая передача речи даже в шумном окружении.

— четкая передача речи даже в шумном окружении. Адаптация к условиям освещения — яркая картинка даже при тусклом освещении.

— яркая картинка даже при тусклом освещении. Универсальное крепление — прикрепите веб-камеру к монитору или поставьте на полку.

Веб-камера с гибкими возможностями, превышающими возможности встроенных камер. Эта компактная, удобная и регулируемая камера выводит видеосвязь на новый уровень