Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 32975
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
7 490₽
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
Веб-камера C920S Pro HD
- Обеспечивает идеально резкое, четкое и детализированное видеоизображения с насыщенными цветами.
- Автофокусировка и коррекция освещения позволяют подстраиваться к условиям освещенности, обеспечивая стабильно высокую четкость изображения, а два микрофона с каждой стороны стеклянного объектива улавливают естественное звучание вашего голоса.
- Благодаря углу обзора 78 градусов вы можете пользоваться камерой вдвоем.
- Шторка для обеспечения конфиденциальности позволяет контролировать, что вы хотите показать, и защищает объектив. Будь то выдеовызов по Skype или видеотрансляция на Facebook — с C920 вы всегда произведете сильное впечатление.
- Видеозапись в формате Full HD 1080p — видеозапись с четким изображением и насыщенными цветами благодаря стеклянному объективу и поддержке формата высокой четкости Full HD.
- Стереозвук с двумя микрофонами — естественное звучание при звонках и видеозаписи.
- Усовершенствованное программное обеспечение Capture — позволяет легко и просто создавать видеоматериалы и обмениваться ими.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Разрешение (видео)
- 1920x1080
- Количество мегапикселей
- 3 Mpx
- Разрешение (фото)
- 1920x1080
- Матрица
- CMOS
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
- Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
- 15 млн пикс.
- Поддержка режимов
- 1920x1080 @ 30 Гц<br/>
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.