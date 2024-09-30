Веб-камера Genius FaceCam 1000X V2
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1 590₽
9
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О товаре
1280x720, USB 2.0, ручной фокус, микрофон
Характеристики
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- Матрица
- CMOS
- Разрешение (видео)
- 1280x720
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
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