Веб-камера Defender C-090
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Код товара: 18813
Производитель: Defender
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
590₽
7
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О товаре
0.30 МП, 640x480, USB 2.0, ручной фокус, микрофон
Характеристики
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- Разрешение (видео)
- 640x480
- Количество мегапикселей
- 0.35 Mpx
- Разрешение (фото)
- 640x480
- Матрица
- 0.3 млн пикс., CMOS
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
- Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
- 16 млн пикс.
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