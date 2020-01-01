Веб-камера Defender C-2525HD
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Код товара: 16620
Производитель: Defender
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
990₽
11
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О товаре
2 МП, 1600x1200, USB 2.0, ручной фокус, микрофон
Характеристики
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- Разрешение (видео)
- 1600x1200
- Количество мегапикселей
- 2 Mpx
- Разрешение (фото)
- 1600x1200
- Матрица
- 2 млн пикс., CMOS
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
- Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
- 3000x4000
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