Разветвитель CBR CH 132
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Код товара: 89974
Производитель: CBR
31 декабря
31 декабря
340₽
4
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Количество разъемов USB 2.0
- 4
- Питание
- от USB порта
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