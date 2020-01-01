USB-концентратор CBR CH-100 Green, 4 порта, USB 2.0, CH 100 Green
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Код товара: 5506
Производитель: CBR
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Цвет
- зеленый
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