USB-концентратор CBR CH-310 Black, активный, 10 портов, USB 2.0/220В
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Код товара: 19855
Производитель: CBR
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
990₽
11
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Цвет
- черный
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