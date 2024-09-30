USB хаб Baseus Armor Age
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Код товара: 153604
Производитель: Baseus
Гарантия: 14 дней от магазина
3 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Количество разъемов
- 7
- Цвет
- серебристый
- Количество разъемов USB 3.0
- 3
- Интерфейс USB A
- 3.0
- Разъем подключения
- USB Type-C
- Питание
- от 2х USB портов
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