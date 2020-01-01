Разветвитель USB 2.0 D-Link DUB-H7 7порт. черный (DUB-H7/E1A)
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Код товара: 100457
Производитель: D-link
мало
мало
2 590₽
31
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Количество разъемов USB 2.0
- 7
- Питание
- через USB
- Дополнительно
- Компактный концентратор с 7 портами USB 2.0
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