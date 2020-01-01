Колонки Oklick OK-441 черный
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22 января
22 января
3 390₽
40
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 50
- Диапазон воспроизводимых частот
- 35-20000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 10
- Мощность сабвуфера, Вт
- 30
- Размеры динамиков сабвуфера
- 1x100 мм
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x70 мм
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