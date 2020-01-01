Колонки Sven MS-1820 черный
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мало
мало
4 300₽
50
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 40
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 11
- Мощность сабвуфера, Вт
- 18
- Размеры динамиков сабвуфера
- 1x92 мм
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x57 мм
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