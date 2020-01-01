Колонки Logitech Z-623 черный
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мало
19 990₽
87
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 200
- Диапазон воспроизводимых частот
- 35-20000 Гц
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 35
- Мощность сабвуфера, Вт
- 130
- Размеры динамиков сабвуфера
- 1x177.8 мм
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x63.5 мм
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