Колонки Defender SPK 230 черный
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мало
мало
720₽
8
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 4
- Диапазон воспроизводимых частот
- 100-18000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 2
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1х50 мм
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
М
М
Мурад
30 апреля 2020
Достоинства
Цена, за эту цену качество, и громкость удивительно
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Нужны были недорогие колонки для компьютера в офис просто, просто для звука, купил эти колонки остался доволен, за эту цену лучше и не придумаешь, производитель молодец!
М
М
Мурад
16 февраля 2020
Достоинства
Цена, за эту цену качество, и громкость удивительно
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Нужны были недорогие колонки для компьютера в офис просто, просто для звука, купил эти колонки остался доволен, за эту цену лучше и не придумаешь, производитель молодец!
М
Мурад
30 апреля 2020
Достоинства
Цена, за эту цену качество, и громкость удивительно
Недостатки
Не обнаружил
Комментарии
Нужны были недорогие колонки для компьютера в офис просто, просто для звука, купил эти колонки остался доволен, за эту цену лучше и не придумаешь, производитель молодец!
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