Колонки Defender SPK-170 черный
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22 января
22 января
510₽
6
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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О товаре
стерео, 4Вт, 200-18000Гц
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 4
- Диапазон воспроизводимых частот
- 200-18000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 2
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x63.5 мм
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