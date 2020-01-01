Колонки Sven SPS-607 черный
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В наличии
В наличии
2 290₽
25
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О товаре
стерео, 6Вт, 80-18000Гц, MDF
Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 6
- Диапазон воспроизводимых частот
- 80-18000 Гц
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 3
- Размеры динамиков фронтальных колонок
- 1x76 мм
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