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Колонки Sven 230 черный

Колонки Sven 230 черный

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Колонки Sven 230 черный
Колонки Sven 230 черный
Колонки Sven 230 черный
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Код товара: 3744
Производитель: Endever
Рассрочка
мало
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940₽
7
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О товаре
стерео, 4Вт, 100-20000Гц, пластик
Характеристики
Тип системы
2.0
Суммарная мощность, Вт
4
Диапазон воспроизводимых частот
100-20000 Гц
Количество полос фронтальных колонок
1
Мощность фронтальных колонок, Вт
2
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мало
мало
940₽
7
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа