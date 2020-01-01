Колонки Logitech Z-130 черный
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22 января
22 января
2 390₽
28
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Характеристики
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- Тип системы
- 2.0
- Суммарная мощность, Вт
- 5
- Количество полос фронтальных колонок
- 1
- Мощность фронтальных колонок, Вт
- 2.5
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