Коврик для мыши Gembird MP-GAME11
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190₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Игровой
- да
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- паук и паутина
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- маленький
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
З
З
Заира
16 апреля 2024
Достоинства
Очень удобный. Приятный на ощупь и гармонично к ноутбуку. Спасибо 05.ru
З
Заира
16 апреля 2024
Достоинства
Очень удобный. Приятный на ощупь и гармонично к ноутбуку. Спасибо 05.ru
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