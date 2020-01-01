Коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19
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Код товара: 99840
Производитель: Mad Catz
мало
мало
1 990₽
59
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Характеристики
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- Игровой
- есть
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- сплошной цвет
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- средний
- Длина, мм
- 390
- Ширина, мм
- 315
- Толщина, мм
- 1.8
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