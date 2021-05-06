Коврик для мыши Defender Dragon Rage M

Комментарии

Коврик очень хороший, замечательный размер который не слишком большой и не слишком маленький. Принт красивый но изначально хотел такой же коврик но angel of death (модель одинакова но принт разный) но к сожалению такого в магазине не было. В общем за цену в 300 рублей коврик что геймерам, что обычным пользователям явно подойдет, советую всем!