Коврик для мыши Defender Dragon Rage M
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Код товара: 99528
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
340₽
17
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Характеристики
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- Игровой
- есть
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Дополнительные функции
- прошитые края
- Рисунок
- есть
- Цвет
- коричневый
- Размер коврика
- средний
- Длина, мм
- 270
- Ширина, мм
- 360
- Толщина, мм
- 3
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
С
С
Сарид
6 мая 2021
Достоинства
Размер, обшивка по кроям, рисунок, прорезиненный низ, цена.
Недостатки
Отсутствуют
Комментарии
Коврик очень хороший, замечательный размер который не слишком большой и не слишком маленький. Принт красивый но изначально хотел такой же коврик но angel of death (модель одинакова но принт разный) но к сожалению такого в магазине не было. В общем за цену в 300 рублей коврик что геймерам, что обычным пользователям явно подойдет, советую всем!
С
Сарид
6 мая 2021
Достоинства
Размер, обшивка по кроям, рисунок, прорезиненный низ, цена.
Недостатки
Отсутствуют
Комментарии
Коврик очень хороший, замечательный размер который не слишком большой и не слишком маленький. Принт красивый но изначально хотел такой же коврик но angel of death (модель одинакова но принт разный) но к сожалению такого в магазине не было. В общем за цену в 300 рублей коврик что геймерам, что обычным пользователям явно подойдет, советую всем!
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