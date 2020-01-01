Коврик для мыши HyperX Fury S Pro L
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Код товара: 95797
Производитель: HyperX
мало
мало
1 590₽
79
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Характеристики
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- Игровой
- есть
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Дополнительные функции
- прошитые края
- Рисунок
- логотип
- Цвет
- черный
- Дополнительно
- прошитые края
- Размер коврика
- средний
- Длина, мм
- 360
- Ширина, мм
- 300
- Толщина, мм
- 3
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