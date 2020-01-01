Коврик для мыши Cybertek
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Код товара: 79799
Производитель: Cybertek
В наличии
В наличии
650₽
12
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Материал покрытия
- ткань
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- огромный
- Длина, мм
- 780
- Ширина, мм
- 300
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