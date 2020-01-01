Коврик для мыши Defender Silk Pad Nature
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Код товара: 69376
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
320₽
16
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Игровой
- нет
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- Природа
- Цвет
- синий
- Дополнительно
- Тонкие коврики Defender с шелковистым покрытием приятны на ощупь. Картинка, выполненная на шелке с помощью особой техники печати, «играет» на свету. Коллекция с природой ориентирована на любого пользователя. Основа из натуральной резины препятствует скольжению коврика по рабочей поверхности.
- Размер коврика
- маленький
- Длина, мм
- 230
- Ширина, мм
- 190
- Толщина, мм
- 1.6
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