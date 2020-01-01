Коврик для мыши Defender Journey
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Код товара: 42258
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
190₽
9
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Характеристики
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- Игровой
- нет
- Материал покрытия
- пластик
- Материал основания
- пластик
- Дополнительно
- антибактериальное покрытие
- Размер коврика
- маленький
- Длина, мм
- 240
- Ширина, мм
- 190
- Толщина, мм
- 4
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