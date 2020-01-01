Коврик для мыши Defender 50905
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Код товара: 29768
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
320₽
3
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Игровой
- нет
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Дополнительные функции
- подушка под запястье
- Цвет
- серый
- Дополнительно
- подушка под запястье
- Размер коврика
- маленький
- Длина, мм
- 260
- Ширина, мм
- 225
- Толщина, мм
- 5
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