Коврик для мыши Gembird MP-GAME5
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160₽
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В магазинах:
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Характеристики
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- Игровой
- да
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- самолет
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- маленький
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