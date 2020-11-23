Коврик для мыши A4Tech X7 Pad X7-200MP
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Код товара: 22104
Производитель: A4Tech
31 декабря
31 декабря
170₽
2
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Игровой
- есть
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Цвет
- черный
- Дополнительно
- прорезиненная основа
- Размер коврика
- маленький
- Длина, мм
- 250
- Ширина, мм
- 200
- Толщина, мм
- 3
Отзывы 1
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М
М
Медина
23 ноября 2020
Достоинства
все +
Недостатки
Нет
Комментарии
Приобрела сегодня у Вас этот коврик для мыши. Отличное качество и очень удобный. Вам спасибо большое за данный товар.
М
Медина
23 ноября 2020
Достоинства
все +
Недостатки
Нет
Комментарии
Приобрела сегодня у Вас этот коврик для мыши. Отличное качество и очень удобный. Вам спасибо большое за данный товар.
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170₽
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