Коврик для мыши A4Tech X7-300MP
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Код товара: 18845
Производитель: A4Tech
В наличии
В наличии
600₽
15
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Игровой
- есть
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Цвет
- черный
- Дополнительно
- прорезиненный
- Размер коврика
- большой
- Длина, мм
- 350
- Ширина, мм
- 437
- Толщина, мм
- 3
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