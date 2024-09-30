Коврик для мыши PAD XL CS GO
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Код товара: 150842
Производитель: PAD
500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Игровой
- да
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- CS GO
- Дополнительно
- нескользящая основа; подходит для машинной стирки
- Размер коврика
- огромный
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