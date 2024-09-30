Коврик для мыши Gembird MP-GAME26
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Код товара: 132240
Производитель: Gembird
590₽
7
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Игровой
- нет
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Особенности
- прошитые края
- Рисунок
- есть
- Цвет
- коричневый
- Размер коврика
- огромный
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