Коврик для мыши Defender 50405
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Код товара: 11995
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
90₽
4
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Характеристики
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- Игровой
- нет
- Материал покрытия
- пластик
- Материал основания
- резина
- Цвет
- коричневый
- Дополнительно
- влагозащита
- Размер коврика
- маленький
- Длина, мм
- 220
- Ширина, мм
- 180
- Толщина, мм
- 4
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