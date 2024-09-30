Коврик для мыши Logitech G640
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 104833
Производитель: Logitech
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
32
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коврик для мыши Kingston HyperX FURY ULTRA HX-MPFU-M
3 590₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коврик для мыши Satechi Dual Side ECO-Leather Deskmate
3 290₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Коврик для мыши Cooler Master MP511
4 190₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Игровой
- да
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- нет
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- большой
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.