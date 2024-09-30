Коврик для мыши Logitech G240 Cloth Gaming Mouse Pad
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Код товара: 103492
Производитель: Logitech
1 990₽
23
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Игровой
- да
- Материал покрытия
- ткань
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- нет
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- средний
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