Коврик для мыши Logitech G440 Hard Gaming Mouse Pad
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Код товара: 103490
Производитель: Logitech
В наличии
В наличии
2 690₽
51
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Характеристики
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- Игровой
- есть
- Материал покрытия
- полипропилен
- Материал основания
- резина
- Рисунок
- нет
- Цвет
- черный
- Размер коврика
- средний
- Длина, мм
- 340
- Ширина, мм
- 280
- Толщина, мм
- 3
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