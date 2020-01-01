Мышь проводная Oklick 395M SHADOW черный
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Код товара: 92146
Производитель: Oklick
В наличии
В наличии
240₽
2
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Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- разноцветная
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1500
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 2
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