Мышь проводная Logitech G403 HERO
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Датчик HERO 25K. Новейший игровой датчик с отслеживанием без задержек на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) в диапазоне чувствительности от 100 до 25 600 точек на дюйм сохраняет нулевые значения сглаживания, ускорения и фильтрации.
RGB-ПОДСВЕТКА ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSYNC. Это интеллектуальная RGB-подсветка полного спектра, реагирующая на звук, действия в игре и смену изображения на экране. В игровом приложении G HUB можно подобрать цветовые комбинации из палитры на 16,8 млн оттенков и синхронизировать профили подсветки с другими игровыми устройствами.
Непревзойденные удобство и долговечность. Модель G403 HERO идеально подходит для игры благодаря комфортному захвату и превосходной управляемости. Среди прочих ее преимуществ стоит отметить высококачественные материалы, легкую конструкцию (87 г), наличие резиновых накладок и съемного грузика весом 10 г. G HUB.
Чтобы легко решать сложные задачи, запрограммируйте 6 кнопок мыши на выполнение базовых действий. Функция изменения уровня чувствительности позволяет задать до пяти значений в пределах от 100 до 25 600 точек на дюйм и переключаться между ними одним нажатием кнопки*. * Требуется ПО Logitech G HUB, которое можно загрузить со страницы logitechG.com/GHUB.
Усовершенствованный игровой процесс. Благодаря высокой частоте опроса (1 мс) скорость отклика мыши почти в 8 раз выше стандартной. Кнопки, оснащенные пружинным механизмом, чутко реагируют на нажатие даже при небольшом усилии.
- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- разноцветная
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 25600
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 6
- Особенности
- система регулировки веса
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