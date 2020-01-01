Мышь проводная Logitech G403 HERO

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Датчик HERO 25K. Новейший игровой датчик с отслеживанием без задержек на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) в диапазоне чувствительности от 100 до 25 600 точек на дюйм сохраняет нулевые значения сглаживания, ускорения и фильтрации.

RGB-ПОДСВЕТКА ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSYNC. Это интеллектуальная RGB-подсветка полного спектра, реагирующая на звук, действия в игре и смену изображения на экране. В игровом приложении G HUB можно подобрать цветовые комбинации из палитры на 16,8 млн оттенков и синхронизировать профили подсветки с другими игровыми устройствами.

Непревзойденные удобство и долговечность. Модель G403 HERO идеально подходит для игры благодаря комфортному захвату и превосходной управляемости. Среди прочих ее преимуществ стоит отметить высококачественные материалы, легкую конструкцию (87 г), наличие резиновых накладок и съемного грузика весом 10 г. G HUB.

Чтобы легко решать сложные задачи, запрограммируйте 6 кнопок мыши на выполнение базовых действий. Функция изменения уровня чувствительности позволяет задать до пяти значений в пределах от 100 до 25 600 точек на дюйм и переключаться между ними одним нажатием кнопки*. * Требуется ПО Logitech G HUB, которое можно загрузить со страницы logitechG.com/GHUB.

Усовершенствованный игровой процесс. Благодаря высокой частоте опроса (1 мс) скорость отклика мыши почти в 8 раз выше стандартной. Кнопки, оснащенные пружинным механизмом, чутко реагируют на нажатие даже при небольшом усилии.