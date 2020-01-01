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Мыши
Мышь проводная Logitech G403 HERO

Мышь проводная Logitech G403 HERO

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Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 92142
Производитель: Logitech
Гарантия: 3 мес.
-29%
В наличии
В наличии
4 590₽
6 490₽
55
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О товаре

Датчик HERO 25K. Новейший игровой датчик с отслеживанием без задержек на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) в диапазоне чувствительности от 100 до 25 600 точек на дюйм сохраняет нулевые значения сглаживания, ускорения и фильтрации.

RGB-ПОДСВЕТКА ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSYNC. Это интеллектуальная RGB-подсветка полного спектра, реагирующая на звук, действия в игре и смену изображения на экране. В игровом приложении G HUB можно подобрать цветовые комбинации из палитры на 16,8 млн оттенков и синхронизировать профили подсветки с другими игровыми устройствами.

Непревзойденные удобство и долговечность. Модель G403 HERO идеально подходит для игры благодаря комфортному захвату и превосходной управляемости. Среди прочих ее преимуществ стоит отметить высококачественные материалы, легкую конструкцию (87 г), наличие резиновых накладок и съемного грузика весом 10 г. G HUB.

Чтобы легко решать сложные задачи, запрограммируйте 6 кнопок мыши на выполнение базовых действий. Функция изменения уровня чувствительности позволяет задать до пяти значений в пределах от 100 до 25 600 точек на дюйм и переключаться между ними одним нажатием кнопки*. * Требуется ПО Logitech G HUB, которое можно загрузить со страницы logitechG.com/GHUB.

Усовершенствованный игровой процесс. Благодаря высокой частоте опроса (1 мс) скорость отклика мыши почти в 8 раз выше стандартной. Кнопки, оснащенные пружинным механизмом, чутко реагируют на нажатие даже при небольшом усилии.

Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
проводная
Подсветка
разноцветная
Цвет
черный
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Дизайн
для правой руки
Количество клавиш
6
Особенности
система регулировки веса
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-29%
В наличии
В наличии
4 590₽
6 490₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа