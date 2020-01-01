Мышь проводная Logitech Optical M90 серый

О товаре

"Logitech® Mouse M90 — простая мышь для управления вашим компьютером, надежная и удобная в использовании. Она создана Logitech, экспертом в производстве мышей, и отличается качеством, как и все выпущенные компанией мыши, которых уже более миллиарда. Не нужно устанавливать никакого программного обеспечения. Поскольку это проводная модель, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и мышь готова к работе. Полноразмерная форма, одинаково удобная и для правой, и для левой руки, гарантирует комфортное положение кисти, а высокоточная система оптического отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает четкое и плавное управление курсором для точного наведения и удобного выделения текста. Мышь Logitech® Mouse M90 проста в подключении и использовании. Не нужно устанавливать никакого программного обеспечения. Поскольку это проводная мышь, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и она готова к работе. Высокоточная оптическая система отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает четкое и плавное управление перемещениями курсора для точного отслеживания и удобного выделения текста. Эта мышь создана Logitech®, экспертом в производстве мышей. Она отличается качеством и надежностью конструкции, как и все выпущенные нами ранее мыши, которых уже более миллиарда (больше, чем у любого другого производителя). "