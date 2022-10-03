Мышь проводная Defender Sky Dragon GM-090L черный
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Код товара: 82754
Производитель: Defender
В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- разноцветная
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 3200
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 6
- Особенности
- подсветка
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 100
3 октября 2022
Коврик к комплекте?
1
0 0
Г
Гость 40
03.10.2022 17:56:32
Гость 100, Здравствуйте! В комплекте нет коврика
Ответить
0 0
Г
Гость 100
3 октября 2022
Коврик к комплекте?
1
0
0