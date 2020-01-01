Мышь беспроводная Jet.A Comfort OM-B90G
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Код товара: 81692
Производитель: Jet.A
мало
мало
840₽
10
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- Bluetooth + USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип беспроводной связи
- Bluetooth
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1600
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 6
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