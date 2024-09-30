Мышь проводная A4Tech Bloody Q51 черный
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1 550₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
Манипулятор A4Tech Bloody Q51Достигайте высоких результатов в сражениях благодаря мощной мыши A4 Bloody Q51. Устройство, сделанное с учётом геймерской специфики, поможет максимально точно и уверенно управлять действиями на экране. Преимущество будет на вашей стороне благодаря рекордно быстрому времени отклика, равному 1 мс, и частоте опроса 125 Гц. Разрешение оптического сенсора можно настраивать под конкретную игру, максимальное возможное значение может составлять 3200 dpi. Яркий агрессивный дизайн манипулятора в совокупности с разноцветным свечением в такт происходящему поможет более полно прочувствовать атмосферу боя. Восемь кнопок делают управление ещё проще и удобнее.
Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- разноцветная
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
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