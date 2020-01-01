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Мыши
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный

Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный

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Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 76131
Производитель: Logitech
В наличии
В наличии
3 390₽
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О товаре

Беспроводная игровая мышь Logitech G305 LIGHTSPEED Датчик HERO: инновационный оптический игровой датчик от Logitech G обеспечивает производительность. С помощью ПО Logitech G HUB можно сохранить до 5 профилей. Технология беспроводной связи LIGHTSPEED: тщательно спроектированное решение с производительностью в 1м необходимой для игр. Играйте где угодно: прочная и легкая конструкция с отсеком для приёмника делают G305 отличным спутником в путешествиях.

Информация о продукте:

  • Размеры: 116,6х 62,15 х 38,2 мм
  • Вес: 99 г
  • Чувствительность: 200 - 12000 точек на дюйм. Нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения
  • Макс. ускорение:> 40 G Макс. скорость:> 400 дюймов в секунду
  • Частота опроса по беспроводной связи: 1000 Гц (1 мс)
  • Микропроцессор: 32-битный ARM
  • Требования: Windows 7 и новее, macOS 10.13 и новее или ОС Chrome OS

Инновационный оптический датчик обеспечивает производительность, чувствительность до 12 000 точек на дюйм и потребляет в 10 раз меньше энергии, чем устройства предыдущего поколения.

Сверхбыстрая беспроводная технология LIGHTSPEED обеспечивает игровой процесс без задержек, быстрый отклик мыши и частотой опроса 1 мс для производительности на уровне соревнований.

Время работы беспроводной мыши G305 достигает 250 часов при использовании всего одной батареи типа АА, а в экономичном режиме она может работать без замены батареи до 9 месяцев.

Беспроводная не значит тяжелая, легкая мышь G305 обеспечивает высокую отслеживания и весит всего 99 г, благодаря облегченной механической конструкции и эффективному использованию батареи.

Прочная компактная конструкция с отсеком для USB-наноприемника делает G305 не только отличной настольной мышью, но и спутником в дорогу, подключите к игровому ноутбуку и играйте везде.

Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
черный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Время автономной работы
250 ч.
Тип беспроводной связи
нет
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
6
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В наличии
3 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа