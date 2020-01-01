Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный

О товаре

Беспроводная игровая мышь Logitech G305 LIGHTSPEED Датчик HERO: инновационный оптический игровой датчик от Logitech G обеспечивает производительность. С помощью ПО Logitech G HUB можно сохранить до 5 профилей. Технология беспроводной связи LIGHTSPEED: тщательно спроектированное решение с производительностью в 1м необходимой для игр. Играйте где угодно: прочная и легкая конструкция с отсеком для приёмника делают G305 отличным спутником в путешествиях.

Информация о продукте:

Размеры: 116,6х 62,15 х 38,2 мм

Вес: 99 г

Чувствительность: 200 - 12000 точек на дюйм. Нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения

Макс. ускорение:> 40 G Макс. скорость:> 400 дюймов в секунду

Частота опроса по беспроводной связи: 1000 Гц (1 мс)

Микропроцессор: 32-битный ARM

Требования: Windows 7 и новее, macOS 10.13 и новее или ОС Chrome OS

Инновационный оптический датчик обеспечивает производительность, чувствительность до 12 000 точек на дюйм и потребляет в 10 раз меньше энергии, чем устройства предыдущего поколения.

Сверхбыстрая беспроводная технология LIGHTSPEED обеспечивает игровой процесс без задержек, быстрый отклик мыши и частотой опроса 1 мс для производительности на уровне соревнований.

Время работы беспроводной мыши G305 достигает 250 часов при использовании всего одной батареи типа АА, а в экономичном режиме она может работать без замены батареи до 9 месяцев.

Беспроводная не значит тяжелая, легкая мышь G305 обеспечивает высокую отслеживания и весит всего 99 г, благодаря облегченной механической конструкции и эффективному использованию батареи.

Прочная компактная конструкция с отсеком для USB-наноприемника делает G305 не только отличной настольной мышью, но и спутником в дорогу, подключите к игровому ноутбуку и играйте везде.