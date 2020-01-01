Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
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Беспроводная игровая мышь Logitech G305 LIGHTSPEED Датчик HERO: инновационный оптический игровой датчик от Logitech G обеспечивает производительность. С помощью ПО Logitech G HUB можно сохранить до 5 профилей. Технология беспроводной связи LIGHTSPEED: тщательно спроектированное решение с производительностью в 1м необходимой для игр. Играйте где угодно: прочная и легкая конструкция с отсеком для приёмника делают G305 отличным спутником в путешествиях.
Информация о продукте:
- Размеры: 116,6х 62,15 х 38,2 мм
- Вес: 99 г
- Чувствительность: 200 - 12000 точек на дюйм. Нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения
- Макс. ускорение:> 40 G Макс. скорость:> 400 дюймов в секунду
- Частота опроса по беспроводной связи: 1000 Гц (1 мс)
- Микропроцессор: 32-битный ARM
- Требования: Windows 7 и новее, macOS 10.13 и новее или ОС Chrome OS
Инновационный оптический датчик обеспечивает производительность, чувствительность до 12 000 точек на дюйм и потребляет в 10 раз меньше энергии, чем устройства предыдущего поколения.
Сверхбыстрая беспроводная технология LIGHTSPEED обеспечивает игровой процесс без задержек, быстрый отклик мыши и частотой опроса 1 мс для производительности на уровне соревнований.
Время работы беспроводной мыши G305 достигает 250 часов при использовании всего одной батареи типа АА, а в экономичном режиме она может работать без замены батареи до 9 месяцев.
Беспроводная не значит тяжелая, легкая мышь G305 обеспечивает высокую отслеживания и весит всего 99 г, благодаря облегченной механической конструкции и эффективному использованию батареи.
Прочная компактная конструкция с отсеком для USB-наноприемника делает G305 не только отличной настольной мышью, но и спутником в дорогу, подключите к игровому ноутбуку и играйте везде.
- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 250 ч.
- Тип беспроводной связи
- нет
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 12000
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 6
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