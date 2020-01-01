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Мыши
Мышь беспроводная CBR CM-414 черный

Мышь беспроводная CBR CM-414 черный

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Мышь беспроводная CBR CM-414 черный
Мышь беспроводная CBR CM-414 черный
Мышь беспроводная CBR CM-414 черный
Мышь беспроводная CBR CM-414 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 70533
Производитель: CBR
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
Тип
мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
черный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Тип беспроводной связи
радиоканал
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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