Мышь беспроводная CBR CM-414 черный
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Код товара: 70533
Производитель: CBR
мало
мало
590₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1200
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 3
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