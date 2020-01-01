Мышь проводная A4Tech XL-747H черный
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Код товара: 61636
Производитель: A4Tech
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
1 690₽
6
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О товаре
лазерная мышь, проводная, игровая конструкция, 3600 dpi, USB, цвет: несколько цветов
Характеристики
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- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая лазерная
- Тип подключения
- проводная
- Игровая мышь
- да
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 3600
- Дизайн
- для правой руки
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