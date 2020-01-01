Мышь проводная Logitech M100 серый
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Эта модель разработана компанией Logitech® — признанным экспертом в производстве мышей. Мы выпустили уже более миллиарда мышей, поэтому можно смело говорить о высоком качестве наших изделий. Устройство не требует установки программного обеспечения. А поскольку мышь проводная, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и можно сразу же начинать работу. Благодаря симметричной полноразмерной конструкции ваша рука не будет уставать, а высокоточная система оптического отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает быстрый отклик, плавность движений и удобство выделения текста.
- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- серый
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 3
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