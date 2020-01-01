Мышь проводная Logitech M100 серый

О товаре

Эта модель разработана компанией Logitech® — признанным экспертом в производстве мышей. Мы выпустили уже более миллиарда мышей, поэтому можно смело говорить о высоком качестве наших изделий. Устройство не требует установки программного обеспечения. А поскольку мышь проводная, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и можно сразу же начинать работу. Благодаря симметричной полноразмерной конструкции ваша рука не будет уставать, а высокоточная система оптического отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает быстрый отклик, плавность движений и удобство выделения текста.