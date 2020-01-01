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Мыши
Мышь беспроводная Defender MM-605 красный

Мышь беспроводная Defender MM-605 красный

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Мышь беспроводная Defender MM-605 красный
Мышь беспроводная Defender MM-605 красный
Мышь беспроводная Defender MM-605 красный
Мышь беспроводная Defender MM-605 красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 53601
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
390₽
4
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О товаре
мышь, беспроводная (радиоканал), 1200 dpi, USB, цвет: красный
Характеристики
Тип
мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
черный, красный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Тип беспроводной связи
радиоканал
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа