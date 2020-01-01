Мышь проводная Logitech B100 белый
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МГНОВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ
Устройство абсолютно не требует настройки. Технология Plug-and-play позволяет быстро начать работу с мышью — достаточно подсоединить ее к USB-порту, и можно приступать.
УДОБНАЯ ФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ ОБЕИМИ РУКАМИ
Благодаря полноразмерному симметричному корпусу усталость после длительной работы совершенно не ощущается — независимо от того, какой рукой вы держите мышь.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Компания Logitech по праву считается ведущим мировым производителем клавиатур и мышей. Все ее устройства отличаются высоким качеством и надежностью, и мышь B100 не стала исключением.
СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОЖЕСТВОМ УСТРОЙСТВ
Модель B100 совместима с ОС Windows®, macOS и Linux®. Кроме того, она имеет сертификат Works with Chromebook™ Поэтому вы можете быть уверены, что эта модель подойдет для вашей операционной системы.
УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ
Благодаря точному позиционированию при построчной прокрутке вам будет проще и удобнее выполнять повседневные задачи.
- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- белый
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 800
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 3
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