Мышь проводная Logitech B100 черный

О товаре

МГНОВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Устройство абсолютно не требует настройки. Технология Plug-and-play позволяет быстро начать работу с мышью — достаточно подсоединить ее к USB-порту, и можно приступать.

УДОБНАЯ ФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ ОБЕИМИ РУКАМИ

Благодаря полноразмерному симметричному корпусу усталость после длительной работы совершенно не ощущается — независимо от того, какой рукой вы держите мышь.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Компания Logitech по праву считается ведущим мировым производителем клавиатур и мышей. Все ее устройства отличаются высоким качеством и надежностью, и мышь B100 не стала исключением.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОЖЕСТВОМ УСТРОЙСТВ

Модель B100 совместима с ОС Windows®, macOS и Linux®. Кроме того, она имеет сертификат Works with Chromebook™ Поэтому вы можете быть уверены, что эта модель подойдет для вашей операционной системы.

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Благодаря точному позиционированию при построчной прокрутке вам будет проще и удобнее выполнять повседневные задачи.